7 fakti neerukividest — miks need tekivad ja kuidas neid ennetada?

Neerud sõeluvad verest jääkaineid ja toodavad uriini. Mõnikord kleepuvad uriinis sisalduvad soolad ja mineraalid kokku ning tekivad neerukivid. Need võivad olla suhkrutera, aga isegi pingpongipalli suurused. See, kas sul on neerukivid, selgub enamasti alles siis, kui väiksemad kivid hakkavad liikuma, tekitavad ummistuse ja põhjustavad põrgulikku valu. Väiksem kivipuru võib läbida kuseteed märkamatult, suuremad kivid aga põhjustada tugevat valu seljas, kõhus või kubemes, vajadust sagedamini tualetis käia, valu urineerimisel, verd uriinis, iiveldust või oksendamist. Kuidas neerukivid tekivad ja kuidas neist hoiduda?