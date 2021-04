Hooldust vajavale lähedasele tuleb appi CareMate hoolesõber: ükski abivajaja ei jäta mu südant külmaks

Suhtlemisel on suur roll

Tartus tegutsev hoolesõber Piret Teesar pakub oma abi CareMate veebiplatvormi kasutajatele juba üle aasta. Pikalt lastega kodus olnud Piretit kutsuti eelmisel aastal osalema CareMate korraldatud koolitustel. Et mitmeaastane kogemus vanatädi hooldamisest oli olemas, mõtles naine oma teadmisi täiendada. Piretile sobis hoolesõbra töö suurepäraselt ja nüüd aitab ta oma kodulinnas nii eakaid kui ka erivajadustega inimesi. Palju tuleb kokata ja vestelda, sest praegusel ajal vajavad inimesed suhtlust kõige enam. „Positiivseid emotsioone koged päeva jooksul mitmeid kordi. Mulle lihtsalt väga meeldib erinevate inimestega tegeleda. Iga ukse taga on uus situatsioon ja tegevus. See on minu jaoks huvitav," lisab ta.

Kannatlik ja hooliv naine mainib, et ükski abivajaja ei jäta ta südant külmaks. Vahel tahaks isegi veel rohkem aidata, kui vaid oleks rohkem aega. Sageli hoolitseb Piret vanemate inimeste eest, lobiseb nendega, aitab süüa teha ja hoolitseb hügieeni eest. Kõige rohkem teeb Piretile rõõmu see, et teda alati oodatakse ja talle naeratatakse.

Kes vajab hooleandjat

Üldarst Kristel Amjärv teab, et kodudes ootavad abi paljud erinevas olukorras inimesed, kellel on piiratud liikumisvõime, kellel tervisehädad või vaimsed mured. „Abivajajate lähedased peavad toime tulema tohutu koormusega – nad käivad tööl ning neil on lisaks hooldust vajavale lähedasele ka oma pere. Hooldusele kuluv aeg, füüsiline koormus ning vaimne pinge viib lähedase eest hoolitsevad inimesed sageli stressi ja isegi depressiooni. Lisaks neile endile kannatavad ülejõu käiva kohustuse tõttu ka perekond ja töö," lisab Amjärv. Mida enam kättesaadavamaks – ja siin on ka riigi finantstoel suur roll – koduhooldusteenus muutub, seda suurem on tervete ja õnnelike hooldust vajavate inimeste lähedaste ring, rääkimata hooldatavatest endist.

Paljud hooldatavad vajavad väga sotsiaalset suhtlust. Kaasinimestest eraldatuna süveneb ükskõiksus enda vastu, kaob huvi enda eest hoolitseda – sooja toitu teha, igapäevast hügieeni hoida, õigel ajal rohtusid võtta ja värskes õhus liikuda. „Ainuüksi see, et keegi tuleb ja pakub elementaarset tuge, on abivajajale tohutu motivaator normaalset elu jätkama," rõhutab arst.