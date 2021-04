Sügelemine pole alati seotud nahaprobleemidega, see võib olla märk tõsisemast haigusest

Et kindlaks teha sügelemise põhjused, on oluline märgata, millal ja millises olukorras see ilmneb. Mõnedel juhtudel võib sügelus vallanduda duši all või vannis käimisel, samuti meres, järves või jões suplemisel. Eelkõige võib selline sügelemine kaasneda mõne üldhaigusega. Vanemas eas tuleb ette näiteks polütsüteemiat, mille korral toodab luuüdi suurenenud koguses punavererakke.

Pikka aega kestnud üldise sügelemise põhjustena tulevad arvesse veel maksa- ja neeruhaigused ning kilpnäärme ületalitlus. Enamasti on need haigused sügeluse ilmnemisel juba kaugele arenenud ning on tekkinud ka muud sümptomid. Äärmiselt tugev ja kurnav sügelemine võib eelneda mõne verehaiguse ja lümfoomi tekkele, eelkõige eakatel. Noorematel tekivad näiteks Hodgkini haiguse varases staadiumis peale sügeluse ka öine palav ja higistamine.

Diabeedi korral võib sügelemist esineda eelkõige intiimsetes kehaosades.

Rasedusaegsel nahasügelusel on erinevad põhjused. Suhteliselt sageli tuleb raseduse viimasel kolmel kuul ette sügelevat sõlmelist ja villilist löövet, mis algab naba ümbrusest ja võib levida mujale. Sagedamini esineb seda esmase raseduse ajal. Põhjuseks arvatakse olevat allergia, mida tekitavad sidekoevigastusel venitusarmides vabanevad ained. Hiljem kujuneb neile kehaomastele ainetele tolerantsus ja lööve enam ei kordu.