Treener: valutavad põlved ei taha mitte rahu, vaid õiget liikumist! 9 raviharjutust, mis tugevdavad põlvi

Need, kellele põlved tõsiselt häda teevad, peaksid kõigepealt konsulteerima arstiga, et teada saada, mis on probleemi põhjus. "Alles seejärel saab hakata soovitusi andma," sõnab personaal­treener Taimi Ainjärv.

Põlvedele võib liigset koormust avaldada ülekaal ja juba seetõttu peaks liikumisega jätkama. Samuti tuleb suur osa põlvehädadest istuvast elustiilist - öeldaksegi ju, et istumine on uus suitsetamine. "Pikalt istudes pitsuvad kinni põlve­õndlas olevad sooned," selgitab treener. "Näiteks saavad kaua roolis olevate autojuhtide põlved liigset koormust istme vale kõrguse tõttu, kui vale nurga all pedaale vajutatakse."

Jälgida tuleb ka seda, et igapäevased jalanõud ei oleks liiga õhukese ja kõva tallaga - vajadusel saab appi võtta toestavad lisa­tallad. "Need aitavad vältida põrutusi treenides või töötades ja toetavad jalatalda õigesti," kirjeldab Ainjärv.

Soovitused põlvede hoidmiseks olenevad konkreetsest murest. Loe tarku nõuandeid ja suurt põlvi tugevdavat harjutusteseeriat edasi juba artiklist.