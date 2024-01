Mehel väljendus sundhäire armukadedusena: kui olen kaasa telefoni ja taskutesse kiiganud, tunnen natuke aega leevendust

Obsessiiv-kompulsiivne häire ehk sundhäire on üks ärevushäire liikidest. "Obsessiivsed mõtted on ideed, kujutlused või impulsid, mis tunduvad pealetükkivad. Need häirivad inimest peaaegu alati ja sageli püüab ta neid ka maha suruda, kuid edutult. Mõtteid kogetakse siiski kui oma mõtteid, ehkki need on tahtmatud ja sageli ka vastumeelsed," räägib Kalaus.