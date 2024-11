Sinu rahulikku ööund rikuvad hirmuunenäod? 9 võimalikku põhjust, mis nende teket soodustavad

Uneapnoe - Tegu on seisundiga, mil une ajal katkeb lühikeseks ajaks hingamine. Kuigi arstid ei tea miks see nii on, on märgatud, et selle haiguse all kannatajad kogevad õudusunenägusid tavapärasest sagedamini. Valdav osa patsiente, kes on CPAP-raviga (pideva positiivse hingamisteede rõhk) leevendanud oma apnoed, on vabanenud ka öistest õudukatest.