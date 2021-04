Õudusunenäod on ehmatavad ja häirivad ning teinekord lihtsalt ülimalt kummalised. Mõne juhusliku eriti vastiku unenäo pärast muretsema ei pea, sest luupainajate nägemine on küllaltki normaalne nähtus. Kui need muutuvad aga iganädalasteks, tuleks otsida abi. MIs on peamised luupainajate põhjused ja kuidas ennast aidata, loe edasi juba artiklist.