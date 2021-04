Psühholoog Helena Ehrenbusch õpetab, kuidas kehakeelt mõistes aju ära trikitada ja õnnelikum olla

Süda on saapasääres. Kops läheb üle maksa. Koorem õlgadel on liig suur... Need pole niisama suusoojaks ütlemised. Keha räägib sinuga iga päev. Küsimus on, kas ja kui palju sa kuulata oskad.