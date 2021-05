Võidujooks vananemisega nõuab lihaseid

“Võimalikult aeglase vananemise võti on liikumine,” toob Tallinna ülikooli spordibioloogia professor Kristjan Port (60) välja tõsiasja, et lihaste hääbumisega kaasneb kogu keha allakäik. Ta ütleb aga sedagi, et mitte enam väga kauges tulevikus saab vananemist pärssida ka apteegist ostetud ravimiga.