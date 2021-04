Kahtlemata tunnen suuremat poolehoidu teatud poliitiliste parteide vastu, samas kui teised on mulle vastukarva, aga mul on Ameerikaski piisavalt probleeme, mille pärast muretseda. Tegelikult on Eesti olnud terve mõistuse musternäide, eriti kui vaadelda seda võrdluses viimase viie aasta jooksul USAs toimunuga, nii et ma pole näinud vajadust Eesti poliitikat puudutada.

Mäletan, milline oli Eesti 1990ndatel, ja tunnen sügavat austust inimeste vastu, kes on muutnud riigi selliseks, nagu see on nüüd. Minu meelest on Eesti moodne, arukas ja tulevikule suunatud ning ma tean, et eestlased mõtlevad sellest enamasti samamoodi. Nii et kui ma märtsis esimest korda kuulsin, et seksuaalse enesemääramise vanuse­piir on Eestis 14 aastat, mõtlesin ma: "See EI SAA õige olla." Mäletan, et guugeldasin seda ja mu süda vajus saapasäärde, kui sellele väitele kinnitust leidsin. Sest riik, kus lubatakse lapsi seksuaalselt ära kasutada, ei saa olla moodne. See on mingi pask, mis kuulub kolmanda maailma juurde.

