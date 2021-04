Millal peaksid pöörduma vaagnapõhjalihaste füsioterapeudi vastuvõtule?

Nõrkadest vaagnapõhja­lihastest annavad märku uriini­pidamatus pingutusel ja soole raskendatud tühjendamine, meestel lisaks erektsioonihäire. Probleem võib puudutada isegi lapsi, põhjustades öist voodi­märgamist ja kõhukinnisust, loetleb Ida-Tallinna keskhaigla taastusravi­kliiniku füsio­terapeut Triin Jeršov, üks Eesti kümme­konnast vaagnapõhja­lihaste tervisele spetsialiseerunud füsioterapeudist. Ühendkuning­riigis spetsiaalse välja­õppe saanud naine on aidanud vaagnapõhja­muredega inimesi neli aastat - just nii uus see eriala Ida-Tallinna keskhaiglas ongi.

"Vaagnapõhjalihaste füsio­teraapia on nüüdisaegne tõendus­põhine ravimeetod ja leiab tavameditsiinis üha enam kasutust," tutvustab füsioterapeut varasemalt ka alternatiivse meditsiini ja tantrapraktikate alla liigitatud raviharjutuste olemust.

Õige hetk vaagnapõhjalihaseid teadvustama ja toetama hakata on juba siis, kui lapsed potil käima õpetatakse. "Väga oluline on tühjendada põit ja soolt õiges asendis: nii et lapse jalad ei ripuks suure poti pealt alla, vaid toetuksid pingile," räägib Triin. Pideva punnitamise tõttu ülekoormust saavad lihased lõdvestuvad paremini ja rooja väljutada on märksa lihtsam, kui potil istudes on põlved vaagnast pisut kõrgemal. Sama kehtib ka täiskasvanute kohta. "Kui soolt tühjendama lähete, pange pink jalgade alla toeks," soovitab spetsialist.

Kuidas vaagnapõhjalihaste teraapiat läbi viiakse, millist abi pakub see meestele ning millised on kolm head harjutust vaagnapõhjalihaste treenimiseks, saad teada juba artiklit lugedes.