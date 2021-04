Vaimse tervise ja heaolu geeniuuringus on osalenud juba üle 50 000 geenidoonori

Uuringus on jätkuvalt väga oodatud osalema kõik geenidoonorid ning järgneva nädala jooksul saadab geenivaramu neile geenidoonoritele, kes veel pole osalenud, ka vastavad meeldetuletuskirjad. "Iga geenidoonori panus on oluline. Mida suurem ja eripalgelisem on uuritavate hulk, seda täpsemini saame tuvastada seni teadmata seoseid vaimse tervise probleemide ja geenide vahel ning lisaks mõista, miks esinevad inimeste vaimses tervises nii suured erinevused," ütles uuringu kaasjuht professor Lili Milani. Ta tõdes, et elu jooksul kogeb mõnda vaimse tervise probleemi iga teine inimene. "Küsimustiku täitmine aitab kaasa sellele, et tulevikus oskame paremini vaimse tervise probleemide süvenemist ennetada, täpsemini diagnoosida ja neid ka personaalsemalt ravida," kirjeldas Milani. Enda osalusega saab iga geenidoonor anda panuse uuringusse, mis on ainulaadne kogu maailmas, sest küsitakse erinevate vaimse tervise ja heaolu tahkude kohta ning ka ravimite mõju.

Uuring on pälvinud osalejatelt positiivseid kommentaare. "Ehkki me ei jaga personaalset tagasisidet, on korduvalt öeldud, et küsimustiku täitmine pakub head võimalust pöörata tähelepanu enda vaimse tervise erinevatele tahkudele ja selle säilitamist toetavatele elementidele, eriti praeguses pandeemiaolukorras," ütles Lehto. Ta lisas, et heategude tegemine annab ka positiivseid emotsioone, mis on üks vaimse tervise tugisammas ja küsimustiku täitmine on hea võimalus tunda rõõmu teadusesse ning Eesti inimeste tervisesse panustamisest. "Üksnes paarikümne minutiline ajaline panus aitab tulevikus väga paljusid," märkis Lehto.

Sageli inimeste kontaktandmed muutuvad ja seetõttu ei jõua uuringukutse kohale. Lehto rõhutas, et geenidoonorid, kes pole saanud meilile kutset uuringus osalemiseks, on samuti oodatud uuringu veebilehekülje kaudu küsimustikku täitma. "Iga vastus on uuringu kontekstis väga oluline, et saaksime teha võimalikult täpseid järeldusi – seega julgustame kõiki geenidoonoreid oma panust veel andma!" ütles Lehto. Küsimustiku täitmiseks ja täpsema info saamiseks uuringu kohta külasta veebilehekülge www.geenidoonor.ee/vaimnetervis