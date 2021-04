„Igaühes meist on Loojalt saadud annid. Põlvedes on alandlikkus, põlvedest puusadeni mõistmine, kõhus on emotsioonid. Õlgades on koorem, mida me vabaks andmata endaga mõnikord nii kaua kaasas kanname, et see pea norgu vajutab. Käsivartes on tugevus, õlgadest lõuani häbi. Südames, mis on kõige elusam, asuvad kaastunne, headus ja tingimusteta armastus. Krooni kohal on hing,” räägib USAs Arizonas elava tohono o’odhami hõimu pärimuse kandja Rupert Encinas alias Lendav Kotkas rahustavalt voolaval häälel. Oma teises kodus, Eestis, on teadmamees põlisameerika vaimseid õpetusi jagamas käinud juba 22 korda.