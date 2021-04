TEEME SELGEKS | Kas paljudes toidukaupades leiduv naatriumglutamaat on tervisele kahjulik?

Kas maitsetugevdajaid on õigustatult nimetatud ka mõnutunnet esilekutsuvaks sõltuvusaineks?

Mõnuainete, näiteks alkoholi, kofeiini ja narkootikumide manustamine põhjustab inimese vaimses seisundis muutusi. Naatriumglutamaati selles süüdistada on küll alusetu. Jah, naatriumglutamaati sisaldavate kartulikrõpsude söömist on mõnel raske enne lõpetada, kui pakk tühi. Samas ei ole kuulnud, et sama maitsetugevdajaga odava keeduvorsti järele oleks suur himu.

Loomkatsed on näidanud, et MSG surub alla täiskõhutunde tekkimise — katseloomad sõid rohkem ja rasvusid. Laialt on levinud arvamus, et just naatriumglutamaat on ameeriklaste tüsenemise põhjuseks, kuid siis peaksid ka jaapanlased ja hiinlased olema väga ülekaalulised. Jaapani uurimused on kinnitanud, et sealsetel inimestel seda ohtu ei ole.

Lisaainete ohutust on küll hoolikalt kontrollitud, kuid uurimismeetodite täienedes teadmised paranevad. Ka varem on mõni varem lubatud lisaaine osutunud ohtlikuks ning selle kasutamine on keelustatud.