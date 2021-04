Hüva nõu: kuidas taltsutada kõrvetisi

1. Kõrvetised on üks reflukshaiguse sümptomeid. See tähendab, et maohape kerkib maolukust mööda, tagasi söögitorusse, nagu vesi mullitab kraani­kausis, kui äravoolutoru on ummistunud. Inimestel, kel on suus vähe sülge, on suurem tõenäosus refluksi tekkeks, sest sülg sisaldab hapet neutraliseerivaid aineid.