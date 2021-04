Kitsas king või podagra? Jalavalude tekkimisel ära viivita - kiire reageerimine ja ravi taastavad tervise

Jalavaludel on mitmesuguseid põhjuseid ja kuigi arstil tuleb hinnata jalgu eri haiguste aspektist, on valud enamjaolt seotus siiski ülekoormuse ja jalavõlvi probleemidega. Millal minna arsti juurde? Kindlasti siis, kui valu on väga tugev, jalale ei saa astuda ning on tekkinud selge paistetus või punetus.

Vaevusi ei põhjusta alati jooksmine ja hüppamine või muu väga intensiivne tegevus. Ka tunde kestev seismine ja tavaline kõnd võivad panna jalad valutama. Sel juhul on sageli süüdi nõrk lihaskond, liigeste ebastabiilsus või jalavõlvide lamenemine. Jalal on kaks peamist võlvi: piki- ja ristivõlv, mida saab vajadusel toestada tallatugedega.

Millised on jalavõlvide probleemid ja nende põhjused, mis on jalgade ülekoormus ning milliste ravimeetoditega jalad taas korda saada, loe edasi artiklist.