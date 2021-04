TERVISEUUDISED | Teadlased hoiatavad: peenised kahanevad

Doktor Swan peab spermatosoidide arvu kahanemist ja muude viljakustervise negatiivsete näitajate sagenemist "äärmiselt murettekitavaks", lisades, et „need muutused on tingitud ebatervislike eluviiside kombinatsioonist sadade kemikaalidega, millega inimesed iga päev kokku puutuvad."

Maailmapanga andmetel langeb viljakus maailmas igal aastal umbes 1%. Viljakusega seotud probleemid on lääneriikides jätkuvalt kasvutrendis. See hõlmab testosterooni taseme langust ja spermatosoidide arvu vähenemist, mis omakorda mõjutavad viljakust. Kuid ka naised on sellest mõjutatud. Raseduse katkemine on näiteks Ameerika Ühendriikides samuti aasta-aastalt 1% võrra sagenenud.

Paraku jah, see protsess saab alguse juba emaüsas. "Kui raseda naise kehas on suures koguses ftalaate, mis teadupoolest vähendavad testosterooni taset, on tema lapse genitaalide areng häiritud," selgitab Swan. "Selle tulemuseks on nn ftalaadi sündroom, millega kaasneb peenise alaareng."

Doktor Swan on uurinud üle 25 aasta keskkonnareostuse mõju inimeste tervisele. "Olen aastaid rääkinud teadlaste ja teadusorganisatsioonidega ning avaldanud uuringuid keskkonna ja reproduktiivtervisega seotud mõjude kohta," räägib doktor Swan. "Minu eesmärk on selle raamatuga jõuda võimalikult paljude inimesteni ja juhtida tähelepanu praegusele viljakustervise kriisile, samuti meie keskkonnas leiduvatele kemikaalidele ja elustiiliteguritele, mis viljakuses muutusi põhjustavad."

Eksperdid on ühel nõul

"Järjest kasvav meditsiiniliste publikatsioonide hulk viitab sellele, et spermatosoidide arv võib aja jooksul langeda," kinnitab Illinoisi Northwestern Feinbergi meditsiinikooli uroloogia dotsent meditsiinidoktor Joshua A. Halpern. „Ent uuringud pole täiuslikud," märkis ta, "on väga keeruline erinevaid meeste gruppe ajas tagasi vaatavalt võrrelda. Senised teadustööd on alarmeerivad, kuid me vajame põhjalikumaid uuringuid, et teha kindlaks, mis tegelikult toimub, ja miks," nendib dotsent.

Naiste tervise spetsialist meditsiinidoktor Jennifer Wider kinnitab, et probleem on tõsine ning vajab tähelepanu. "See põhjalikul uurimistööl põhinev raamat, mille on kirjutanud oma ala tunnustatud ekspert, heidab valgust asjaolule, et meie keskkonnas leiduvad kemikaalid võivad kahjustada viljakust ja meie hormoone," ütleb ta.

Mida selle teadmisega peale hakata?

„Stardiloendus" annab soovitusi, mida iga üks saab teha vähendamaks kokkupuuteid hormoonide tööd häirivate kemikaalidega ning muuta oma elustiil viljakust soosivamaks.

"Üks lihtne nipp on visata oma köögist välja kõik plastikust säilituskarbid ja pudelid ning asendada need klaasist, keraamikast või metallist toidunõude vastu," ütleb doktor Swan. "Nii väheneb kokkupuude hormoone kahjustavate kemikaalidega. See pole oluline mitte ainult rasedatele naistele ja peret planeerivatele paaridele, vaid kõigile, sest neil kemikaalidel võib olla pikaajaline akumuleeruv kahjulik mõju teie tervisele."

Doktor Wider soovitab pöörata tähelepanu sellele, millega sageli kokku puututakse. "Ftalaate, plasti tootmisel kasutatavaid kemikaale ja muid endokriinssüsteemi lõhkuvaid kemikaale tuleks igapäevastes toodetes piirama hakata ning me kõik peaksime nõudma valitsusjõududelt vastavaid regulatsioone tootjatele ning tugevamat poliitikat inimeste tervise kaitsmiseks," on doktor resoluutne.

Allikas: Health.com