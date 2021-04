Nii hoiad naha trimmis ka ea ja kaalulanguse kiuste

Teatud ajani on meie nahk elastne ja vetruv justkui kummipael, mis suudab pärast venimist taas kokku tõmbuda. 35.–40. eluaasta künnisel hakkame aga märkama, et enam pole nahk kaugeltki nii koostööaldis. Kui silmadealune paistetus oli varem mööduv väsimuse märk, siis ühel hetkel “kotid” enam kreemile ei allu ja päeva jooksul ei taandu. Teine piirkond, kus naha elastsuse vähenemine hästi silma hakkab, on näokontuur ja kolmas suunurgad, mis allapoole vajuvad.

“Nahale annab täidluse dermis ehk naha keskmine kiht, kus asuvad tuge ja elastsust pakkuvad kollageeni- ja elastiinikiud ning neid valke sünteesivad fibro­blastid. Samuti leidub dermises hüaluroonhapet, mis seob niiskust ja annab nahale vetruvuse,” selgitab nahaprotsesse kodumaise ilumärgi D’Difference brändijuht Carmen Kibur. Kahjuks vanusega kõik protsessid aeglustuvad, nahk ei sünteesi enam täistuuridel kollageeni ega elastiini, väheneb hüaluroonhappe hulk, samuti aeglustuvad jääkainete väljutamine ja lümfiringe.

Milliste koostisainetega kosmeetikume on mõtet kasutada, kuidas näeb välja hea hommikune ja õhtune nahahooldusrutiin ning mida veel annab teha, et oma nahk võimalikult kaua prink ja noor hoida, loe edasi artiklist.