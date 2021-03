Kilpnäärmehaigus annab endast märku kummaliste sümptomitega ja laastab organismi tasahilju

Saanud lapsed väikeste vahedega, arvas Merike end olevat nii vaimselt kui ka füüsiliselt kurnatud ja lootis, et ajaga organism taastub. Olukord aga ei paranenud ja nõnda hakkas noor naine oma tervise pärast juba tõsiselt muretsema.

"Olin väsinud olemisega, muutusin hajameelseks ja unustasin pidevalt asju. Näiteks unustasin mitmel korral äsja ostetud toidu poodi. Kui niisugused juhtumid hakkasid korduma, sain aru, et selle taga on midagi enamat kui tavaline väsimus," tõdeb Merike oma pideva hajameelsuse kohta.

Naisel vallandusid ka südame­pekslemishood, teda tabasid pearinglus ja peavalud ning kiusas meeletu isu magusa järele. “Arvasin ekslikult, et ehk on mu keha lihtsalt väga kurnatud ja vajab taastumist. Ühel päeval aga tekkisid ka tõsised unehäired, samuti käisid üle keha vaheldumisi kuuma- ja külmahood. Juuksed hakkasid välja langema, nahk ja juuksed muutusid kuivaks ning kehakaal tõusis mõne kuuga viie kilo võrra. Kui lisandusid veel jalakrambid nii päeval kui ka öösel ning oli näha, et tervis kuskilt otsast ei parane, tekkisid ärevushood ja pidev hirm, et midagi väga tõsist on ehk lahti,” meenutab ta.

Kilpnäärme üle- ja alatalitluse olemust selgitab endokrinoloog Ulvi Merendi. Milline on nende küllaltki levinud haiguste ravi ja prognoos loe juba lähemalt artiklist.