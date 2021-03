TERVISEUUDISED | Peagi saab stressi mõõta otse nahalt

Kortisool on stressihormoon, mida neerupealised toodavad vastuseks füsioloogilisele stressile ja mida saab tuvastada süljes, higis ja uriinis. Lausanne’i föderaalses tehnoloogiainstituudis loodud mikrokiibiga seade analüüsib higis leiduvat kortisooli. See salvestab hormoonisisalduse kogu päeva kestel, misjärel saab hinnata, kas patsiendi kortisoolikõver on normaalne. Kõige rohkem sisaldab inimese organism kortisooli hommikuti, umbes pool tundi pärast ärkamist, kõige vähem aga öösel. Stressi korral see rütm häirub ja kortisoolisisaldus kasvab ebanormaalselt suureks.