Rene Bürkland tutvustab nõelravi meetodit, millest saab abi nii glaukoomi ja kae kui ka lühinägelikkuse puhul

Kui kuulen, et AcuNova nõelad on valusad, loobun võimalusest neid enda peal kogemuse pärast proovida, sest torkimine mulle ei meeldi - pelgan isegi süsti. AcuNova meetodist on aga abi koguni raskete silmahaiguste korral. Sellesse loetellu kuuluvad näiteks glaukoom ehk rohekae, hallkae, retiniit ehk võrkkestapõletik, kollatähni kärbumine, võrkkesta irdumine, nägemisnärvi põletik ja atroofia, suhkurtõve põhjustatud silma­kahjustus, vikerkestapõletik, aga ka lühinägevus ja kuivad või laisad silmad.

Nõelte jaoks spetsiifilised kohad

Tallinnas asuvasse Hiina meditsiini keskusesse Tervise Alkeemia jõudis AcuNova Pekingi kaudu. “Kuulsin sellest meetodist esimest korda ühel Hiina meditsiini konverentsil Pekingis, kui ma seal 2000. aastate lõpus õppisin ja elasin,” räägib Pekingi Hiina meditsiini ülikoolis nõelravi, Hiina massaaži ja Hiina taimravi tudeerinud Rene Bürkland, keskuse looja, kes on lõpetanud ka Tartu ülikooli arsti- ja Tallinna ülikooli psühholoogia­teaduskonna. “Koolivaheajal sõitsin nädalaks Taani asjaga lähemalt tuttavaks saama ja mõni aasta hiljem juba Aulumisse, et seda AcuNova looja John Boel seeniori enda käe all praktiseerida.”

Traditsioonilisest Hiina nõel­ravist, mis kasutab akupunkte kogu kehal, erineb silmade AcuNova selle poolest, et nõelu pannakse sõrme- ja varbaliigestel ning kulmudel asuvatesse punktidesse. “Liigesepealne akupunkt on üsna valus ja torgates käib kehast läbi elektriimpulsilaadne sutsakas. Silma­probleemide ravimisel on AcuNova traditsioonilisest Hiina nõelravist efektiivsem. Samas valu­ravi jaoks, mispuhul seda Taanis ja mujal maailmas kasutatakse, on meil siin Tervise Alkeemias tõhusam ja patsiendile valu mitte tekitav Tan Wu Biani nõelravimeetod,” selgitab Bürkland. Ajapuudusel ta ise enam AcuNova meetodiga patsiente ei tohterda, keskendudes õpetamisele ja terviseretriitide korraldamisele. Silmapatsiendid, kellest vanim olnud üle üheksa­kümne, on nüüd dr Eva Mere hoole all.