Pärisnaised ja eksperdid seksist: puhu uuesti lõkkele armuleek, too voodiellu tagasi naudingud ja särts

Seksiteemaliste kursustega inimesi inspireeriv Epp Kärsin kohtab oma koolitustel kõige sagedamini just kuldses eas ehk 40+ vanuseid naisi ja mehi. „Rahulolu oma paarisuhte ja ise­endaga on kõige alus," ütleb Epp. „Kahjuks meie haridus­süsteemis ei väärtustata seda, et tuleb õppida ka armatsemist-seksimist ja suhtes olemist. Kui me oleksime teadlikumad, millised võimalused magamistoas on, oleks abielu­lahutuste arv kindlasti väiksem." Kuidas õhutada pikaajalises suhtes armuleeki, mis on õnneliku elu üks baasvajadusi, selgitab elutark naudinguekspert.