Rahvastiku vaimset tervist uuriv psühholoogiadoktor: koroona põdemine mõjutab psüühikat veel tükk aega

Tervise Arengu Instituut (TAI) koostöös Tartu Ülikooliga (TÜ) käivitas rahvastiku-uuringu, et välja selgitada Eesti inimeste heaolu, psühholoogilised probleemid, stressitase ja emotsioonid koroonaajal. Kohtume uuringu juhi, TAI vanemteaduri ning TÜ isiksuse- ja tervisepsühholoogia kaasprofessori Kenn Konstabeliga Tartus psühholoogide õppehoones Kassitoomel. Keiserliku Jurjevi ajast pärit neorenessansshoones, kus arstitudengid aastakümneid patoloogilise anatoomia praktikumides laipu lahkasid, lahkavad nüüd psühholoogid inimloomust. Ajaloolises uues anatoomikumis valitseb vaikus - nii koolivaheaja kui ka koroonapiirangute tõttu. Kenn Konstabel laseb masinal kaks kruusitäit kohvi valmistada ja räägib, miks see ligi 20 000 inimest hõlmav uuring oluline on. "Meie suur eesmärk on saada korralik ülevaade rahvastiku vaimse tervise olukorrast. Püüame saada hästi suurt esindavat valimit. Sellisena on ta esimene. Kui vaimse tervise küsitlusuuringuid on ennegi toimunud - ka ülikooli psühholoogia instituudis alustati kaht uuringut päris koroonaaja tipus -, siis need, olgugi huvitavad, rahvastiku vaimsest tervisest ülevaadet ei anna. Hea ülevaate saab ainult rahvastiku­põhise valimiga."

Loodate välja selgitada, mis on inimestega koroona-aasta jooksul toimunud?

Praegu käimas olev uuring on hetkeseisundi vormistamine. Meil on ka mõned lisauuringud, kus küsitlus on toimunud täpselt enne koroonat, sellele teeme ka järeluuringu, aga see on eraldi teema. Sealt saame informatsiooni muutuste kohta.