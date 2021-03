Nagu mujal maailmas, pole ka Californias piisavalt vaktsiini, et kõiki kohe süstida, seega on minu ülesanne kindlaks teha, et vaktsiini saavad inimesed, kes seda kõige rohkem vajavad. Kliinikus, kus ma töötan, tehakse umbes 2000 süsti päevas (California rahvaarv on peaaegu 40 miljonit). See on aeglane protsess, kuid tasub ennast ära. Vaatamata juttudele, et vaktsiin on "ohtlik" ja "testimata" ning "pika­ajaliste kõrvalmõjudega", leidub rohkesti inimesi, kes seda soovivad. Tuleb ette koguni neid, kes mu peale karjuvad, mind meelitavad, ähvardavad, anuvad, jonnivad ja nutavad, et seda vaid saada. Ja isegi kui nad ütlevad mulle, et teen oma tööd halvasti, kuna ei luba neid järjekorras ettepoole, imetlen ma neid ikkagi, sest nad on langetanud oma tervise suhtes õige otsuse. Kas teate, mis on tegelikult ohtlik, testimata ja pikaajaliste kõrvalmõjudega? COVID-19.