Seda lugu tegema hakates selgus, et inimesi, kes midagi tõsiselt pelgavad, on arvatust palju rohkem. Küllap on loomulik tunda hirmu katastroofide, surma ja haiguste ees, aga on küllalt neid, kes kardavad näiteks ka süstlanõelu, kitsaid treppe ja tunneleid, linde, kiivri kandmist, äikest ja võõraid inimesi, rääkimata ämblikest ja madudest. Kaks naist räägivad avameelselt oma foobiatest. Arst-psühhoterapeut Epp Veski selgitab kuidas foobiad tekivad, mismoodi neid vähendada saab ja miks hirm on inimesele vajalik tunne.