TERVISEUUDISED | Teadlased avastasid aine, millest saab ideaalne antibeebipill meestele

Dr. Way Wani avastatud ühendi nimi on triptoniid ja seda leidub Hiina ürditaimes nimega Tripterygium Wilfordii Hook F. Triptoniidi on võimalik toota ka laboris keemilise sünteesi teel.

Triptoniidi iga päevane ühekordne suukaudne annus põhjustab selle, et mehe sperma muutub viljastamisvõimetuks – seemnerakud kaotavad oma liikuvuse ega suuda naise munarakku tungida ja seda viljastada. Biokeemiline analüüs näitab, et triptoniid sekkub seemnevedeliku moodustumise viimases etapis ja muudab seemnerakud liikumisvõimetuteks. Kui lõpetada aine sissevõtmine, taastub sperma viljakus umbes 4 kuni 6 nädala pärast ning taas on võimalik saada terveid järglasi. Mingeid toksilisi kõrvaltoimed seniste katsete käigus ei täheldatud.

Kogutud andmed annavad alust loota, et triptoniidist saab tulevikus popp antibeebipill, kuna see vastab kõigile ideaalse rasestumisvastase preparaadi nõuetele: ohutu, tõhus, tagasipööratav, organismi poolt omastatav ning sobib meestele.

"Oleme väga põnevil, et uus idee toimis ja et see ühend näib olevat ideaalne meeste rasestumisvastane vahend. Loomkatsed primaatidega viitavad sellele, et triptoniid on tõhus preparaat ka inimestele. Loodame peagi alustada ka inimeste peal läbi viidavate kliiniliste uuringutega, et muuta mittehormonaalne meeste rasestumisvastane vahend reaalsuseks."

"Doktor Yani avastus on selles valdkonnas suur edasiminek," ütlesid TLI uurimisrühma kolleegid teadurid Christina Wang ja Ronald Swerdloff. "Mida rohkem rasestumisvastaseid meetodeid on saadaval, seda parem. Soovime, et farmaatsiatoodete mitmekesine valik rahuldaks ohutult ja tõhusalt nii meeste kui paaride pereplaneerimise vajadusi elu erinevatel etappidel sobides kõikvõimalike etniliste, kultuuriliste, religioossete ja majanduslike oludega inimestele," rõhutasid Wang ja Swerdloff.

Allikas: news-medical.net