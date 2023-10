„Millega on mul uhkustada?“ Vaid vähesed räägivad oma ebaedust. Enese võrdlemisest teiste klantsi võltsfassaadiga

Õhtul oma koju naastes nägi Andrus seda sootuks teisiti. Kui veel hommikul oli ta indu täis, et nädalavahetusel vana tapeeti maha kiskuma hakata, siis nüüd oli motivatsioon haihtunud. Isegi parima tahtmise juures ei saaks sellest kohta, kust ta just tuli. Andrus otsustas pettumuse laineharjal, et ei kutsu endale ühtegi sõpra külla, sest tal oli oma ostu pärast häbi.

Kodu on hell koht ka Kristinale (38), kes ei suuda sisustusajakirju lugeda, kuigi on neid endale inspiratsiooni ammutamiseks tellinud...

Sotsiaalmeedia võimendab võrdlemist, ent seal nähtavat tuleb vaadata läbi tugeva filtri. Tegu on moonutatud reaalsusega, kus pildid tüdimusest, kurbusest, vihast või kärsitusest on pigem erand kui reegel. Väga vähesed postitavad oma ebaõnnestumisi või ütlevad ausalt, et neil on käsil rasked ajad. Alati on seal kellelgi midagi sellist, mida sul ei ole: hea vorm, suurepärane tuju, rohkem võimalusi, isegi parem ilm...