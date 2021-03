Vabariigi sünnipäeva tähistamiseks läbiti terviseradadel üle 100 000 kilomeetri

„Kuigi „Vabariigi terviseks!" algatus on selleks korraks läbi, siis julgustan kõiki igapäevaselt liikuma. Üle Eesti on 120 terviserada, kus on mugav joosta, kõndida ja rattaga sõita, lisaks on radade servas jõulinnakud. Kodulähedased rajad on hea võimalus end töö- või koolipäeva eel, lõunapausi ajal või lõpus turgutada, oma tervist toetada ning meelt puhata - kas või pool tundi päevas!" sõnas Lõoke.