Kui mõttes on paastumine — mida pead enne teadma?

Kevadine paast aitab maksa puhastada, siis hakkavad kehas liikuma mahlad. Liigesed tervenevad kevadise ja sügisese paastu ajal. Astma jaoks on paast ideaalne, annab parimaid tulemusi. Vereringet ja südant saame aidata suvel, kuid mitte kuuma päikese all lesides. Pimeda aja saabudes hakkab meid kimbutama depressioon, seepärast ägenevad paljud haigused. Sügisene paast toetab immuunsüsteemi, kuid paastuda tuleks enne, kui haigused on juba ukselävele jõudnud. Rahva­meditsiin räägib, et pööripäevad (nädal enne ja nädal pärast pööripäeva) on erilise väega.