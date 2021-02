TERVISEUUDISED | Tuleviku koroonavaktsiin võib olla ninasprei ja tableti kujul

Vaktsiini annustamine nina või suu kaudu varustab rakud neis kehaosades antikehadega, nii et viirus ei ole suuteline ninaneelust edasi levima. „Meil on olemas gripivaktsiinid ninasprei kujul, see võiks tulevikus olla väga hea meetod ka koroonaviiruse vastu," ütles ta.

„Võimalik on ka suukaudne vaktsineerimine, kus inimene võtab tabletti. Sellel vormil on palju eeliseid vaktsineerimiste läbiviimisel, sest jäävad ära nõelad ja süstlad. Oleme alustanud mõlema uue lähenemise uurimist," kinnitas Gilbert.

Imperial College London'i professor Danny Altman ütles, et teadlaskonnale pakub praegu suurt huvi, ninasisene vaktsineerimine, mis võiks mobiliseerida hingamisteedes sellist antikehade klassi, mida nimetatakse limaskesta IgA-ks (immunoglobuliin A) takistades viiruse edasikandumist kehas.

Tabletivormis vaktsiinid on saanud vähem tähelepanu, kuid Readingi ülikooli professor Ian Jones ütles, et katseid on tehtud keele all lahustuvate gripivaktsiini tablettidega. „Taaskord sihib vaktsiini selline vorm limaskesti - nii et sama toimepõhimõte, immuunsus luuakse nakkuse esmases piirkonnas," sõnas ta.

Professor Gilberti sõnul võtab mõlema uue meetodi arendamine ja testimine aega. „Immuunvastus on veidi erinev lihasesisesest vaktsiinisüstist, kuid mõlemal on potentsiaalselt suured eelised," on teadlane optimistlik. „See on meie praegune arendustegevuse fookus - töötada välja uued manustamismeetodid."

Professor Gilberti meeskond plaanib alustada suve algul Oxfordi vaktsiini uuendatud versiooni katsetestimistega. Pole kindel, kas uusi vaktsiine vajatakse, lisas ta. "Kuid peame tegema ettevalmistusi, et kõik oleks valmis, kui selgub, et vajatakse."