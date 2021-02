KUULA SAADET | Ajuteadlane ja professor Jaan Aru: Ilma teadvuseta oleksime täiesti mõttetud kehad!

Jutuks tuli ka see, kuidas tekivad meie ajju uued mõtted. “Meie kõigi ajus on potentsiaal ja oskus kombineerida ideid ja midagi ära teha. Me kõik oleme võimelised midagi uut ja erakordset välja mõtlema või looma.” selgitab Jaan, lisades, et hästi oluline on õppida ka neid uusi mõtteid kinni püüdma. Tänapäeva nutiajastu üheks suureks miinuseks on just asjaolu, et uued ja innovaatilised ideed on kerged meie teadvusest mööda lipsama, sest meie tähelepanuga on pidevalt hajutatud”.