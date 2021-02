ILMAOLUD TERVISERADADEL | Kas vabariigi sünnipäeva tähistamiseks suusatama saab minna?

Harju maakond. Pirita Spordikeskuse direktor Priit Aunroosi sõnul on suusaradadest hooldatud Lükati ring. Rada on hooldatud kuni Lükati suusasillani ja tagasi, mis distantsilt teeb ligikaudu 3,8 kilomeetrit. „Sellel rajaosal on korralik kunstlume põhi all ja loodame, et see peab praegusele soojalainele vastu. Vastavalt ilmastiku võimalustele jätkame öösiti raja hooldamist. Ka möödunud ööl sai rada kenasti hooldatud."