Üleskutse: kogume Eesti terviseradadel 100 000 kilomeetrit!

Sihtasutuse Eesti Terviserajad juhataja Alo Lõokese sõnul on radadele oodatud kõik - kas üksinda, perega või lähedaste sõpradega. "Liikumine värskes õhus on turvaline viis sportimiseks ja väga kasulik kingitus nii endale, oma perele kui ka kogu Eestile. Meie soov on kutsuda inimesi pidupäeva tähistamiseks õue liikuma ja anda neile samas uusi liikumisideid," ütleb Lõoke. Nii korraldatakse sünnipäevanädalal ja selle eel suusatreeninguid, matku ja võistlusi. "Pikema, pea üheksapäevase perioodi jooksul saab terviserajale tulla rohkem kui korra ja proovida erinevaid alasid - suusatamist, uisutamist või hoopis talvist matkamist." Lõoke lisas, et loodetavasti leiavad kõik võimaluse ohutuks liikumiseks ning arvestavad liikumisel heasoovlikult ka teiste kõndijate, matkajate ning suusatajatega.