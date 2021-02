Personaaltreener Indrek Viska soovitused - nii spordid talvepakases ilma külmetumata

Põhiline viga, mida õues sportijad kipuvad külmaga tegema on see, et pakivad end liiga paksult sisse. Kindlasti ei tasu selga panna suurt jopet, sest intensiivselt liikudes hakkab sedasi kergesti palav ja higistamine suureneb. Higistamine on peamine põhjus, miks külmetutakse. Soojad talvevatid olgu seljas siis, kui lähed jalutama.