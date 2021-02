Need on kõige kahjulikumad koostisained, mida peaksid oma hügieeni- ja ilutoodetes vältima

Nahk on keha suurim organ, mitte üksnes kest, mis meie väärtuslikku sisu koos hoiab. Nahal on palju olulisi funktsioone ja üks nendest on aidata kehal vabaneda toksiinidest. Kui meie organism suudab läbi naha jääkaineid eraldada, on aga täiesti loogiline järeldada, et toimib ka vastupidine. Teadlaste sõnul jõuab ligikaudu 60% sellest, mida nahale määrime, vereringesse. Keskmine naine kasutab umbes 16 toodet päevas, mis tähendab tava­kosmeetika tarbijale ligikaudu 200 kemikaali. Millised on kahjulikud koostisained, mida tasub igal juhul vältida, saad teada juba artiklist.