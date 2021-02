Uuring: koroona mõjus halvasti ka üle 40-aastaste Eesti inimeste nägemisele

72 protsenti inimestest arvab, et prillid muudavad inimese välimuse intelligentsemaks ja hästi sobides ka nooremaks, 65 protsendi arvates on prillide kandmine moes.

Nägemisega seotud probleemid on jätkuvalt kõige sagedasem tervisemure üle 40-aastaste Eesti inimeste seas. Vaid 12 protsenti vastanutest ütlesid, et neil ei esine mingeid nägemisprobleeme, aasta varasemaga väitis sama 22 protsenti vastanutest. Lähedal asuva kirja lugemisega on kimpus rohkem kui kolmandik vastanutest, sealjuures tõuseb lugemine ilma abivahenditeta probleemiks märgatavalt 45. eluaasta täitudes (35 protsendilt 42-le).