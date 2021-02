Levinud piinlikule tervisemurele on ravi olemas - räägi oma arstiga ja saa abi!

"Uriinipidamatus pole ju paha­loomuline haigus, aga mõjutab tunduvalt elukvaliteeti," nendib Ida-Tallinna keskhaigla naistearst dr Gabor Szirkó. "Tihti loobutakse harrastustest, mis varem meeldisid. Loomulikult häirib see ka seksuaalelu."

“Üks põhjus, miks see probleem nii laialdane on, tulebki sellest, et uriinipidamatust häbenetakse ja sellest ei räägita ei arstidele ega lähedastele." Õnneks võimaldavad täna­päevane meditsiin ja teadmised naise kehast leida inkontinentsile üsna palju lihtsaid lahendusi.

Ära häbene ja pöördu abi saamiseks arsti poole! Millised on selle piinlikkustunnet põhjustava tervisemure eri vormid ja ravivõimalused, saad teada artiklist.