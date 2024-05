Sportlikud inimesed on voodis paremad. Need treeningud ja harjutused aitavad voodimõnudest maksimumi võtta

Igasugune kardiotenn

Ujumine

Harvardi ülikooli teadlased tuvastasid, et 60-aastaste mees- ja naisujujate seksuaalelu oli sarnane 20 aastat nooremate inimeste omaga. Ujumine kasvatab vastupidavust, suurendab verevoolu kehas, parandab paindlikkust ja jõudu ning vähendab stressi. Samuti põletab see tõhusalt kaloreid. Ujumine on ideaalne treening kõigile ülekaalulistele, sest lisakilod võrdub madalam libiido. Eriti soovitatav on see rasvunud meestele, kellel on erektsioonihäired.