Hakkaja Mai-Liis on hoolimata noorest east kogenud nii edu tipus olemist kui ka sealt alla prantsatamist, tõsiseid tervise­muresid, enda leidmist ja taas kaotamist ning uut algust. Ta ei andnud alla ka väga rasketel aegadel, sest on alati kandnud südames tunnet, et leiab selle, mida soovib.

Mai-Liisi julgeid valikuid ja tagasilööke täis elust ning neist saadud kogemustest kristalliseerunud elutarku soovitusi loe intervjuust.