TABUTEEMA | Puuetega inimeste seksuaalsus - kõigil on õigus naudingule

Suu ja jalaga maaliv kunstnik, kirjanik ja blogija Tiia Järvpõld on kolme lapse ema, kel seljataga kümme aastat kestnud kooselu. Ta sündis raske tserebraal­paralüüsiga, on aga hoolimata sellest nakatavalt elurõõmus ja peab oma äratajaks naisena just seksuaalsust.

"Seksuaalsus on iseenda avastamine nii kehas kui ka vaimus, mis jätkub pidevalt läbi elu kuni surmani. Kui ma noorena ei osanud unistadagi praeguse elu kättesaadavusest, siis nüüd võin olla tänulik, et mul on olnud ligipääs elule, rohkemgi kui julgesin loota, ja kõik tänu sellele, et suutsin üles leida oma seksuaalsuse ja tunnen end ehtsa naisena. Noore naisena polnud see sugugi nii enesest­mõistetav. Tõenäoliselt olen ka puudest üle kasvanud osaliselt just tänu seksuaalsusele" räägib vapper naine.

Sel tõsisel teemal avavad end kolm erinevas vanuses ja erinevat tüüpi puudega inimest. Kes on seksiabistaja, selgitab seksuoloog Rita Holm.