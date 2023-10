3 VIDEOT | Mõtted on stressist krussis ja keha väsimusest kange? Abi on siin – pingetest vabastav pilatese treeningprogramm

Pingetest vabanemise treeningprogramm "Lase lahti" koosneb kolmest umbes 7-minutilisest treeningvideost, millest iga video on mõeldud eri nädalaks. "Esimese nädala lõpuks on tunda rahunemist, teise nädala lõpuks on alaselg pehmem ja liikuvam, kolmanda nädala lõpuks on selg oluliselt liikuvam ja elastsem. Kogu keha paindub paremini ja liigsed pinged on vabanenud," räägib Britt Normet, kes hakkas Eestis inimeste abistamisega tegelema 2003. aastal.