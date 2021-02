KUULA SAADET | Trennijutud: Heaoluteenuste turuplatsil Stebby saab inimene ise valida, kuhu trenni läheb

Stebby idee on väga lihtne: kui varasemalt tegi iga ettevõte ise erinevate spordiklubide ja teenusepakkujatega lepinguid oma töötajatele, siis nüüd on ettevõtte partneriks Stebby, kellel on koostöö erinevate heaoluteenuste pakkujatega.

“Läbi meie saab osta nii spordiklubi pakette kui üksikpileteid, maksta massaažide või ilusalongi teenuste ees. Ning mis on oluline on see, et kuna meil on palju partnereid ja palju kasutajaid, siis saame pakkuda soodsamaid hindu, läbi meie tehakse palju pakkumisi ja soodustusi,” lisab Soosaar.

Kust aga leida trenni minekuks motivatsiooni?

Aasta alguses e-raamatuga “Uus Algus” välja tulnud Soosaar keskendus oma teoses sellele, kuidas end motiveerida sporti tegema, kuidas saada end diivanilt püsti ja liikuma. Soosaar küsib motivatsiooni kohta ka saatejuhilt, kes ütleb, et teda paneb iga päev liikuma koer, kes nõuab välja.

“Mul on koer ka ühe motivaatorina ka raamatus kirjas. Aga sealt leiab ka muid soovitusi, mida mina olen aegade jooksul leidnud töötavat. Lisaks küsisin ma motivaatorite kohta ka Eesti tuntud inimestelt, näiteks president Kaljulaid vastas pikalt ja rääkis oma treenimisest. Mida president kirjutas, seda lugege raamatust,” mainib Soosaar.

Veel üks motivaator sporti ja trenni teha on ka koroona, mis on andnud palju vaba aega ja soovi end liigutada ka mujal kui spordisaalis. Paljuski kuna spordisaalid on olnud vahelduva eduga kinni või taheta ikkagi viirusehirmus sinna minna. Seetõttu on populaarseks muutunud kodus trenni tegemine. Et oleks võimalik kodus teha trenni õigesti ja motiveeritult, loodi Stebby kõrvale FitQ nimeline platvorm, millesse riputatud videodes õpetavad Eesti parimad treenerid õigeid võtteid.

Stuudios oli uutest lahendustest rääkimas Stebby portaali looja Martti Soosaar. Saadet juhib trennihuviline ajakirjanik Maris Järva.

