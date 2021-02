Teadusuuring: rauarikka toiduga liialdamine põhjustab üllatavalt halva tagajärje

Ilmnes, et liiga palju rauda veres lühendab inimese eluiga. Rauasisalduse kontrolli all hoidmine võib seega vähendada organismi ealisi kahjustusi. Uurijate sõnul võib nende leid ka selgitada, miks rauarohket punast liha seostatakse ealiste tervisehädade, näiteks südamehaigustega. Raualiig on seotud ka Parkinsoni tõve ja maksahaigusega, samuti meie keha võimega vanemaks saades infektsioonidega võidelda.