Teadusuuring | Maailma levinuimal valuvaigistil on kummaline negatiivne kõrvalmõju

Paratsetamooli kohta on varemgi leitud, et selle valu leevendav mõju toimib mitmetele psühholoogilistele protsessidele, vähendades muu hulgas empaatiavõimet ja isegi nüristades tundeid. Nii tõdetakse ka uues uurimuses, et see valuvaigisti võib kahjustada inimeste võimet tajuda ohtu ja hinnata riske.