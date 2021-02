Teadusuuring: nii valmistad kõige tervislikuma kohvi

Selgus, et neil alla 60aastastel, kes jõid päevas üks kuni neli tassi peamiselt filtreeritud kohvi, esines vähem veresoonkonnahaigusi ja enneaegset surma. Väiksem suremus püsis ka üle 60aastaste filtrikohvijoojate seas, aga mitte siis, kui kohvi joodi viis või rohkem tassi päevas. Uuring põhineb küll vaatlusandmetel ja selle eesmärk polnud tõestada, et filtreeritud kohv on tervislikum kui filtreerimata, kuid on teada, et viimane sisaldab diterpeene – aineid, mis suurendavad vere kolesteroolisisaldust. Tass filtreerimata kohvi sisaldab diterpeene koguni 30 korda rohkem kui filtreeritud kohv.