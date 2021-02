EMDRi erinevus tavateraapiast seisneb selles, et kui muul juhul on palju vestlemist, siis töötlusse sekkub terapeut võimalikult vähe, peamine küsimus on: mida sa märkasid? Mitmest etapist koosnev töötlus võib kokku võtta üle tunni aja. "EMDR on nagu hambajuurekanalite puhastus - teed ühe kanali puhtaks ja liigud tagasi algusesse. Uurid, kui suur on ebamugavuse määr nüüd, ning lähed järgmise kanaliga edasi. Teed seda nii kaua, kuni miski enam klienti ei häiri," selgitab psühholoog Ivi Niinep.

