Ilus lumerohke jaanuar on pannud inimesed agaralt suusatama ning paistab, et sel talvel saavad kõik soovijad ennast proovile panna ka mitmel suusatamise tervisespordivõistlusel. Qvalitas Arstikeskuse manuaalterapeut ja spordiarst dr Gunnar Männik paneb kõigile tervisesportlastele südamele treeningu ja sportimise järgse taastumise olulisust, et vältida hilisemaid ülekoormusest tekkivaid hädasid