Mida kardavad "tublid tüdrukud" - räägime petisesündroomist

Mida edukam oled ja mida enam saavutad, seda suuremaks kasvab sisemine ärevus. Kuigi oled oma ala ekspert, tahaksid haihtuda, kui keegi sind esile tõstab. Usud, et on ainult aja küsimus, mil paljastatakse, et oled vaid piiratud oskuste ja võimetega petis. Impostorisündroomi on tunnistanud Lady Gaga, Penelope Cruz ja paljud teised üliedukad kuulsused, teiste seas ka meie vastne peaminister Kaja Kallas.