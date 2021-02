Kas teadsid, et menopausi algust on võimalik toitumise ja toidulisanditega edasi lükata?

2. Need, kes eelistasid pastat ja riisi, tegid muutused läbi keskmiselt poolteist aastat varem. Kuna süsi­vesikuterikaste toitude söömine ja insuliini tootmine on omavahel seotud, oletavad teadlased, et selline toiduvalik võib mõjutada kogu hormonaalset tasakaalu. Kui menopaus algab nooremas eas — pole võimatu, et isegi enne 40. eluaastat — suureneb osteoporoosi, südame-veresoonkonnahaiguste, depressiooni ja mõningal puhul isegi varajase surma risk.

3. Menopausi võib veidi edasi lükata, tarvitades B 6 -vitamiini ja tsingi toidulisandit. Asjakohane uuring hõlmas Suurbritannias 35 000 naist ning vastava artikli järgi ajakirjas Journal of Epidemiology and Community Health algab veganitel menopaus varem kui lihasööjatel.

Mis on normaalne?



4. Vagiinast erituv ollus — menstruaalveri ja igapäevane voolus — on eri eluetappidel erinev. Mis on tavaline sulle, ei pruugi olla tavapärane su õele, tütrele või sõbrannale.

5. Menopausi eel muutub menstruaaltsükkel. Mõnede naiste vereeritus suureneb sedavõrd, et põhjustab aneemiat. Rääkimata pidevast riskist, et põgusa istumise järel ilmub pükstele punane laik. Samas on naisi, kelle vereeritus hääbub üsna kiires tempos.

6. Meeles peab pidama reeglit, et menopaus on saabunud siis, kui kuupuhastuseta on möödunud 12 kuud. Kui aga mingil põhjusel ilmub punane lipp taas välja, ära jää ootama, vaid käi kohe ära günekoloogi vastuvõtul.

Millega leppida ja millega mitte?



7. Kui menopausiaeg käes, kaebavad paljud naised tupekuivust, põiepidamatust, vahekorrale järgnevat veritsust ja valu. Need on tavalised sümptomid, mis ei tohiks aga viia partneriga lähedustunde kadumise ja seksi vältimiseni.

8. Tasub arvestada, et keskmiselt algab menopaus 50. aasta juubeliga samal aastal. Statistiliselt on oodatav eluiga Eesti naistel üle 70 aasta. Kas tõesti ootab ees 20 aastat kehva seksi!

9. Kas laserravist võiks olla abi? Ainuüksi mõte võõraste käte mehkeldamisest keha kõige intiimsemas piirkonnas paneb jalad risti viskama. Samas kestab protseduur vaid kolm minutit ja on vaid natuke ebamugav. Tõsi, Eestis on sellel teenusel veel arenguruumi, kuid naistearst oskab soovitada olukorra leevendamiseks muudki.