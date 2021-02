Insuldi üleelanud töörabaja: mind viidi haiglasse töölaua tagant

Insult on võidujooks ajaga — mida kiiremini saab haige abi, seda suurem on tervenemise tõenäosus. Sestap ei maksa ilmselgete insuldi tunnuste korral oodata, et ehk need lähevad ise üle, vaid helistada kohe kiirabisse.

Kristina Traks 34